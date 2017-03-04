Предприниматели будут на акции 25 марта в Минске 15 4.03.2017, 9:01

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Виктор Марчик

Оппозиции нужно сосредоточиться на проведении мощной акции в День Воли в столице.

Об этом заявил сайту БНК лидер Белорусского Национального Конгресса в Слониме, предприниматель Виктор Марчик. По его словам, десятки жителей города выразили желание ехать в Минск 25 марта:

«После Марша рассерженных белорусов многие люди, даже те, которые никогда не участвовали в подобных акциях, увидели в организаторах своих лидеров и стали предлагать свою помощь. Несколько дней назад Белорусский Национальный Конгресс опубликовал контакты, среди которых есть и мой — звонки на телефон и письма на e-mail приходят теперь регулярно. Люди предлагают различную помощь и поддержку. Их достала вся эта нищета и безработица, они готовы бороться за лучшую жизнь и помогать рублем организации протестов».

По словам Виктора Марчика, слонимчане готовы не только ехать в Минск, но и выходить на улицы в собственном городе:

«Мы однозначно поддерживаем проведение акции 25 марта в Минске и 26 марта — в регионах. Я бывший предприниматель и много общаюсь со своими коллегами. Акция 25 марта пройдет и под социальными лозунгами, которые касаются всех белорусов. Предприниматели это понимают и будут на ней. Власти нас делят, их устраивает, когда ИП выходят по своим вопросам, «тунеядцы» — по своим, рабочие — по своим. Нужно объединяться — проблема у нас одна».