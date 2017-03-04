В Бресте выпустили к 8 марта «консервированные носки» для женщин 8 4.03.2017, 9:19

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Фото: tut.by

После успеха с мужскими носками на 23 февраля Брестский чулочный комбинат упаковал в консервные банки подарки для женщин к 8 Марта.

Сюрприз женщинам на предприятии готовили в условиях строжайшей секретности. До последнего дня о том, что БЧК подготовил к 8 Марта, знали лишь пятеро сотрудников. Директор ОАО «Брестский чулочный комбинат» Сергей Жевнерович рассказал tut.by, что идея с упаковкой носков в консервные банки планировалась как парная: мужчинам на 23 февраля и женщинам к 8 Марта.

Женские «консервированные носки» будут с сюрпризами. Во-первых, в банки закатали восемь видов продукции и покупатель не будет знать, товар с каким рисунком ему попадется. Кроме того, в каждой таре будет конфетка и открытка с индивидуальным пожеланием.

— На дне каждой банки, под носками лежит стикер с пожеланием, которое часто говорят мужчины и очень хотят слышать женщины. Все пожелания — в форме «Будь …» Мы выбрали восемь самых значимых по нашему мнению слов, которые важны для каждой женщины. В итоге у нас получилось к 8 Марта 8 носков и 8 волшебных слов, — отметил Сергей Жевнерович.

Женские носки в банках также выпустили ограниченным тиражом в 3 тысячи экземпляров. В фирменные магазины предприятия они попадут в субботу, 4 марта. К слову, покупатели оценили идею БЧК с «консервной упаковкой» — мужские "консервы" разобрали в первые дни продаж.

Однако на этом предприятие не остановилось. Помимо носков в консервных банках, БЧК выпустил 500 стильных деревянных шкатулок, в каждой из которых аккуратно упакованы семь пар женских носков, перевязанных цветными ленточками.

Фото: tut.by

— И банки, и шкатулки будут продаваться только в наших фирменных магазинах, 50 шкатулок будет в сети одного крупного розничного оператора, — отметил собеседник.