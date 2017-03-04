Жители Чериковского района удивлены, что они – самые спортивные 3 4.03.2017, 9:47

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Жителям Чериковского района есть чему удивляться, узнав о том, что они – самые спортивные в Могилевской области.

Дело в том, что не так давно Управление спорта и туризма Могилевского облисполкома подвело итоги соревнования среди городов и районов Могилевской области по развитию физической культуры, спорта и туризма за 2016 год. Из 14-ти районов с населением до 25 тысяч человек Чериковский район занял итоговое пятое место после Круглянского, Белыничского, Чаусского и Бобруйского районов, сообщает 6tv.by.

Так в чем же «преуспели» чериковляне? В двух «номинациях» – «Подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений» и «Развитие туристической деятельности» Чериковский район занял 10-ые места. А вот по физкультурно-оздоровительной работе с населением – ему не было и нет равных: 1-2-е место. Вот в этом-то жители района очень усомнились, зная реальную картину местного «массового спорта». Ни в один из четырех сезонов года население не задействовано ни в одном виде спорта. Физкультурно-оздоровительная работа, если и есть, то только в отчетной документации. Единичные в районе спортивные объекты имеют целевое назначение. Это, к примеру, СДЮШОР и несколько ее филиалов, где занимается небольшое количество школьников, ФОЦ «Ориентир», сочетающий в себе физкультурно-туристскую работу. Правда, были одно время обязательные массовые забеги руководителей всех уровней в программе праздничных мероприятий. Тут хочешь-не хочешь, а побежишь.

Население же района и не помнит, когда, кто и в каком поколении с ним занимался физкультурой.

И лишь теплится у многих давняя мечта о строительстве в Черикове физкультурно-оздоровительного центра с плавательным бассейном. Местная власть давно обещает такой спортивный объект, да всё нет денег. Думается, что и не будет, как и новых рабочих мест, и необходимого количества вакансий на рынке труда Чериковщины. Но отчеты от этого вряд ли пострадают. Писать красиво и правильно в районе умеют.