СМИ: Медведев покупал для себя женские кроссовки 5 4.03.2017, 10:18

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Модель кроссовок Air Max 95, в которых ходил премьер-министр России Дмитрий Медведев, изначально является женской.

На одной из фотографий премьер-министра России Дмитрия Медведева тот запечатлен в кроссовках Nike Air Max 95 EM Purple/Orange, которые изначально являются женской моделью.

Об этом пишет издание Sports.ru, которое сделало обзор кроссовок российского премьера.

"Модель Air Max 95 изначально является женской и продается в разделе "кроссовки для женщин", но это не остановило Дмитрия Анатольевича при покупке, а еще есть вариант, что продавец в магазине Nike очень хотел сделать дневной план магазину и решил не говорить, что это женская модель. Вот в чем плюс маленькой ноги. Самое главное – что ему понравились", – отметили журналисты.

Издание провело поиск похожей обуви, выяснив, что кроссовки, как у Медведева, продаются как женские и стоят в районе $110.

Журналисты также отметили, что премьер-министр России пытается скрыть свой маленький рост, покупая кроссовки на высокой платформе.

Фото: sports.ru

Скриншот: sports.ru

В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал фильм-расследование "Он вам не Димон", в котором утверждалось, что Медведев имеет несколько резиденций, яхты, виноградники и другие блага, оформленные на благотворительные фонды. По словам Навального, все имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков. А выйти на секретные активы премьер-министра расследователям помогли рубашки и кроссовки, которые тот покупал в интернете, оформляя доставку на доверенного человека.