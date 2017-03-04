Из испанского ресторана за одну минуту сбежали 120 клиентов 6 4.03.2017, 10:38

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В одном из испанских ресторанов произошел необычный инцидент.

В одно мгновение заведение покинули 120 клиентов, не оплативших счет. В общей сумме, они остались должны хозяину ресторана две тысячи евро.

По информации BBC News, это случилось в городе Бембире, расположенном на северо-западе страны. Гости из Румынии зашли в ресторан El Carmen чтобы отпраздновать крестины ребенка. Перед началом банкета они внесли предоплату в размере 900 евро. После этого клиенты угостились закусками, съели основное блюдо и успели выпить три десятка бутылок алкогольных напитков. Однако перед десертом все гости неожиданно сбежали из ресторана.

По словам владельца заведения Антонио Родригеса, посетители испарились буквально за минуту. Полицейским пока не удалось найти ни одного из недобросовестных гостей ресторана.