Гарри Каспаров: Следующей мишенью Путина может стать Беларусь 7 4.03.2017, 10:44

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Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Один из лидеров российской оппозиции выступил в Вильнюсе.

По мнению российского оппозиционера,13-ого чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, который сейчас проживает в США, после Украины следующей мишенью президента России Владимира Путина может стать Беларусь.

Каспаров в пятницу принял удаленное участие в международной конференции, посвященной гибридным угрозам, которая прошла в Вильнюсе, передает BNS.

«Путин в любом случае должен выглядеть победителем. Я считаю, что Беларусь может стать следующей его целью, ведь она может быть достижима. Похоже, что будущее может быть не таким оптимистичным», — заявил Каспаров.

Осенью Россия и Беларусь проведут крупнейшие военные учения «Запад 2017». В Беларусь из России планируется доставить около 4 тыс. вагонов военной техники и вооружений. Председатель Комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас ранее сообщил, что «Запад — 2017» будут учениями наступательного характера.