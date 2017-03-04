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США не урезали военный бюджет на помощь Украине

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  • 4.03.2017, 10:50
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Посол Украины в США опроверг информации о сокращении военной помощи его стране.

Законопроект Палаты представителей США, предусматривающий выделение Украине 150 млн долл. военной помощи, лишь часть из утвержденных ранее 350 млн общей помощи в бюджете Пентагона, а остальное будет выделено после 1 октября 2017 года. Такое разъяснение дал в пятницу в Вашингтоне посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ.

"Существует бюджет 2017 года - действующий акт, в котором определено 350 млн долларов помощи (Украине, - ред.) в 2017 бюджетном году. Далее (в законодательном процессе США, - ред.) принимаются акты по имплементации этого решения. То, что рассматривается сейчас - это 150 млн долл., которые будут предоставляться до 1 октября текущего года", - отметил украинский дипломат.

Остальные средства из предусмотренных 350 млн, по его словам, будут поступать после 1 октября. "То есть, эти 350 млн (в оборонном бюджете США на поддержку Украины - ред.) остаются. Поэтому это - технический вопрос, здесь нет никаких изменений в подходах", - подчеркнул посол Украины.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что помимо помощи со стороны Пентагона, существует еще поддержка Украины по программам Государственного департамента США. Они так же могут расходоваться частями в течение нынешнего и следующего годов. В этой связи представитель Украины подчеркнул важность того, чтобы программы, которые обеспечиваются этими средствами, не замедлялись.

"Все цифры надо воспринимать через понимание процессов принятия решений в Соединенных Штатах. Что же касается этого случая, беспокойства у нас пока нет", - отметил украинский посол.


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