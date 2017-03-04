«Полосатый рейс»: Цирковых белых тигров бросили на обочине под Оренбургом 4 4.03.2017, 11:07

Фото: crosti.ru

На участке трассы Москва - Челябинск в Оренбургской области был обнаружен грузовик, в котором находились тигры редкой породы.

Как выяснилось позднее, диких кошек перевозили из Волгограда в цирк города Уфы, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как отметили в пресс-службе ведомства, машину обнаружили в кювете возле села Северное под Оренбургом. По данным полиции, вместе с грузовиком ехал легковой автомобиль, в котором находился корм для животных. Однако к моменту приезда сотрудников ГИБДД ни водителя, ни автомобиля сопровождения на месте уже не было.

После вскрытия фуры, внутри были обнаружены клетки с пятью тиграми. Вытащить их из грузовика своими силами правоохранителям не удалось.

"В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Организованы дорожные службы для расчистки снега вокруг автомобиля, ожидается прибытие спецтехники. Проводится работа по установлению местонахождения водителя и машины спецсопровождения", - отметили в пресс-службе полиции.