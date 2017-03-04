Геннадий Федынич: Семьям с низким доходом должны уменьшить коммунальные платежи 5 4.03.2017, 11:20

Геннадий Федынич

На кого рассчитывать людям, терпящим нужду?

Согласно данным Белстата в стране растет количество семей, доход которых ниже бюджета прожиточного минимума. Если на начало 2016 года число малообеспеченных домашних хозяйств составляло около 147 тысяч, то в четвертом квартале их число выросло до 170 тысяч. Это почти 4,4% от всего населения страны, пишет Завтра твоей страны.

Кто и как может помочь таким людям?

Председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич, советует семьям с низким доходом в первую очередь обращаться за адресной социальной помощью, размер которой составляет до 200 рублей.

— Чем больше будет таких заявлений, тем больше будут задумываться власти – почему у семей низкий доход, — отмечает профсоюзный лидер.

Он напоминает, что предприятия всех форм собственности не могут платить работнику ниже установленной минимальной зарплаты — 265 рублей.

По мнению эксперта, размер бюджета прожиточного минимума (БПМ) должен быть увеличен.

— В БПМ входит только самое необходимое: продукты питания, коммуналка. Этих денег не хватит на жизнь. Соответственно, у бедных семей будет задолженность по коммунальным платежам, потому что у них нет средств на оплату «жировки». Таким людям надо уменьшать коммунальные платежи, — предлагает председатель профсоюза РЭП.

Геннадий Федынич приводит в качестве примера Польшу, где придумали, как помочь бедным гражданам. В парламенте этой страны обсуждается законопроект, в котором предлагается обязать супермаркеты передавать непроданные продукты питания благотворительным организациям, а те, в свою очередь, будут помогать нуждающимся.

В Беларуси, по мнению профсоюзного лидера, также следует создать спецмагазины, где малообеспеченные люди смогли бы приобретать по сниженным ценам необходимые продукты.

— В идеале, если в семье низкий доход, государство должно позаботиться, чтобы она получала компенсацию до определенного минимума. Это нормальный подход, который практикуется в европейских странах, — подчеркивает Геннадий Федынич.