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В Антарктиде новый температурный рекорд: 17,5 градусов тепла

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  • 4.03.2017, 11:27

Новый температурный максимум зафиксировали метеорологи на севере Антарктического полуострова.

В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд - 17,5 градусов тепла по Цельсию. Об этом сообщает метеорологическое агентство США, передает Reuters.

Рекорд зафиксировали на аргентинской исследовательской станции в крайней северной точке Антарктического полуострова. 

Всемирная метеорологическая станция поясняет, что точное установление температурных максимумов и минимумов помогает построить четкую картину погоды и климата на крайних точках Земли.


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