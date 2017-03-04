В Антарктиде новый температурный рекорд: 17,5 градусов тепла

В Антарктиде новый температурный рекорд: 17,5 градусов тепла3
- 4.03.2017, 11:27
Новый температурный максимум зафиксировали метеорологи на севере Антарктического полуострова.
В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд - 17,5 градусов тепла по Цельсию. Об этом сообщает метеорологическое агентство США, передает Reuters.
Рекорд зафиксировали на аргентинской исследовательской станции в крайней северной точке Антарктического полуострова.
Всемирная метеорологическая станция поясняет, что точное установление температурных максимумов и минимумов помогает построить четкую картину погоды и климата на крайних точках Земли.