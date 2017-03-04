Российские и белорусские десантники начали учения под Псковом 4.03.2017, 11:45

В Псковской области начались общие учения русских и белорусских десантников.

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

После приземления десантники произвели захват и удержание аэродрома условного противника, а кроме этого уничтожили пункты управления и наведения, после чего дождались прибытия основных сил на вертолетах Ми-8.

Также участники маневров совершили марш-бросок на 80 километров, в процессе которого необходимо было выявить, перекрыть и убить передовые разведывательные отряды условного противника.

Как уточнили в пресс-центре, учения проводятся с десантированием и боевой стрельбой. Огневую поддержку с воздуха будут осуществлять истребители и ударные вертолеты.

На учение привлечены около тысяча военнослужащих, из них не менее 100 — от Сил специальных операций Беларуси.