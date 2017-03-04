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Spiegel опубликовал на обложке Путина с прической Трампа

  • 4.03.2017, 11:54
Фото: EPA/UPG

В номере опубликована статья под заголовком "Российский вопрос".

На обложке мартовского номера немецкого журнала Spiegel появился президент России Владимир Путин с прической американского лидера Дональда Трампа.

В нижней части коллажа размещена подпись, которая гласит "Дважды правитель" и вопрос "Сколько Путина в Трампе?".

В номере опубликована статья под заголовком "Российский вопрос", посвященная вмешательству России в выборы президента США, а также возможному повторению подобного сценария в Европе.

Номер вышел в продажу сегодня, 4 марта.


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