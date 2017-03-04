Spiegel опубликовал на обложке Путина с прической Трампа 4.03.2017, 11:54

Фото: EPA/UPG

В номере опубликована статья под заголовком "Российский вопрос".

На обложке мартовского номера немецкого журнала Spiegel появился президент России Владимир Путин с прической американского лидера Дональда Трампа.

В нижней части коллажа размещена подпись, которая гласит "Дважды правитель" и вопрос "Сколько Путина в Трампе?".

В номере опубликована статья под заголовком "Российский вопрос", посвященная вмешательству России в выборы президента США, а также возможному повторению подобного сценария в Европе.

Der neue SPIEGEL ist da - ab jetzt zum Download und ab morgen überall, wo es Zeitschriften gibt. https://t.co/5alsLEJKDF pic.twitter.com/x4Jk0BoVM9 — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 3 марта 2017 г.

Номер вышел в продажу сегодня, 4 марта.