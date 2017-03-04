Прокуратура поддержала выселение семьи женщины, залезшей на кран 4 4.03.2017, 11:57

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Прокуратура Минска поддержала решение суда о выселении семьи Игнатович.

Соответствующее письмо, как сообщает Радио "Свобода", Галина Игнатович получила 3 марта.

Женщина стала известной на всю страну, когда 31 января залезла на строительный кран, протестуя против несправедливого, по ее мнению, выселения.

На месте дома, где живет семья Игнатович, компания "Тапас" строит жилой комплекс "Олимпик парк". В семье 11 человек: сама Галина Игнатович, два ее сына с женами и детьми, а также бывший муж Галины и его новая жена. Семье предложили три двушки, однако они хотят получить две квартиры для сыновей и денежную компенсацию для бывших супругов.

Решение застройщика о выделении трех квартир поддержали районный и Минский городской суды. Дом Игнатовичей должны были начать сносить 1 февраля, и помешал этому только отчаянный поступок Галины Игнатович. Благодаря этому ее родственников приняло руководство города, а прокуратура столицы приостановила судебное решение о выселении семьи Игнатович.

Однако сейчас семью Игнатович могут выселить на прежних условиях. Люди не могут понять, почему прокуратура Минска за месяц поменяла свою позицию, и хотят обращаться за разъяснениями в Генеральную прокуратуру.