МОК проверит, как Рио получил право на проведение Олимпиады-2016 1 4.03.2017, 12:12

Есть подозрение, что Рио незаконно получил право на проведение Олимпиады, подкупив членов комиссии.

Международный олимпийский комитет расследует обвинения в коррупции при подаче заявок на проведение Олимпиады-2016. Об этом сообщает Reuters.

Французская газета Le Monde сообщила, что компания, связанная с бразильским бизнесменом, перевела на счет сына члена Международной федерации легкой атлетики $1,5 млн.

Перевод был за три дня до принятия решения о городе проведения Олимпиады в 2016 году.

Организаторы отрицают все обвинения.