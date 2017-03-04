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МОК проверит, как Рио получил право на проведение Олимпиады-2016

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  • 4.03.2017, 12:12

Есть подозрение, что Рио незаконно получил право на проведение Олимпиады, подкупив членов комиссии.

Международный олимпийский комитет расследует обвинения в коррупции при подаче заявок на проведение Олимпиады-2016. Об этом сообщает Reuters.

Французская газета Le Monde сообщила, что компания, связанная с бразильским бизнесменом, перевела на счет сына члена Международной федерации легкой атлетики $1,5 млн. 

Перевод был за три дня до принятия решения о городе проведения Олимпиады в 2016 году. 

Организаторы отрицают все обвинения.


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