МОК проверит, как Рио получил право на проведение Олимпиады-2016

МОК проверит, как Рио получил право на проведение Олимпиады-20161
- 4.03.2017, 12:12
Есть подозрение, что Рио незаконно получил право на проведение Олимпиады, подкупив членов комиссии.
Международный олимпийский комитет расследует обвинения в коррупции при подаче заявок на проведение Олимпиады-2016. Об этом сообщает Reuters.
Французская газета Le Monde сообщила, что компания, связанная с бразильским бизнесменом, перевела на счет сына члена Международной федерации легкой атлетики $1,5 млн.
Перевод был за три дня до принятия решения о городе проведения Олимпиады в 2016 году.
Организаторы отрицают все обвинения.