Владимир Некляев: Союз писателей должен твердо заявить свою гражданскую позицию 2 4.03.2017, 12:36

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Владимир Некляев

4 марта в Минском Дворце искусств проходит XVII отчетно-выборный съезд Союза белорусских писателей.

На съезде собрался 251 человек из 470 членов СБП, в их числе три лауреата государственной премии СССР, 15 лауреатов государственной премии Беларуси, передает «Радыё Свабода».

В СБП также входит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая не смогла присутствовать на съезде.

Заместитель председателя СБП Алесь Пашкевич начал съезд с минуты молчания по членам СБП, которые покинули этот мир за пять лет, в числе которых последние Народные поэты Беларуси Нил Гилевич и Рыгор Бородулин.

Поэт Владимир Некляев сделал жесткое заявление о резолюции СБП, где он не увидел ни одного слова «требуем». Он заявил, что в резолюции должны быть написаны требования к властям вернуть отобранную собственность СПБ и пустить независимых писателей обратно на телевидение и радио:

«Миссия писателя в этом мире - писать. Но если перед Беларусью стоит вопрос «быть или не быть?», Союз белорусских писателей должен твердо заявить свою гражданскую позицию. То нас не признают творческой организацией, то требуют доказать, что все, кто здесь собрался, что мы писатели. А писатели - те, кто обосновался в милицейском союзе Чергинца», - заявил Некляев.

Союз белорусских писателей образовался из Союза писателей БССР в 1991 году. В 2005 году от СБП откололась группа, которая затем образовала провластный Союз белорусских писателей во главе с Николаем Чергинцом. Сегодня в независимый СБП входят более 450 писателей. Он действует как добровольная неправительственная организация с целью защиты творческих прав, профессиональных и социальных интересов литераторов, обеспечения условий для практической реализации свободы слова и печати, охраны творческого наследия. С 2011 года СБП возглавляет Борис Петрович (Саченко).