«За книгой Скорины мы охотились 10 лет!» 4.03.2017, 13:06

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ФОТО: KP.BY

В мае «Малая подорожная книга» отправится в европейское турне, посвященное 500-летию белорусского книгопечатания.

После того как Белгазпромбанк купил книгу, которую Скорина первой напечатал в Вильно в 1522 году, Беларусь вошла в тройку стран - хранителей наследия нашего первопечатника.

- Теперь у нас 28 книг, - признался kp.by директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.

- А кто на первом месте?

- «Контрольный пакет», как говорят, принадлежит России - в ее библиотеках и музеях больше 300 экземпляров. 47 книг - в Украине. А всего в мире мы насчитали 520 экземпляров книг Скорины.

Любопытно, что «Малая подорожная книга» объединяет в один переплет 18 книг. А первые десять в Беларуси появились почти 100 лет назад.

- Они были куплены в 1925 году, когда отмечалось 400-летие белорусского книгопечатания, - рассказал заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша.

Фото: kp.by

- Советская власть выделила в 1925 году деньги на покупку книг Скорины?

- Да, и это были большие деньги. Книги купили в Ленинграде в коллекции тогда уже умершего коллекционера Комарницкого, и с того времени они хранятся в Минске. Только во время Второй мировой войны их вывезли немцы, и было огромным счастьем для всех сотрудников библиотеки, когда они после победы были найдены и вернулись. Ведь из 2 миллионов книг сохранилось только около 320 тысяч. А книги Скорины вернулись все.

- Правда, что сейчас за «Малой подорожной книгой» охота шла 10 лет?

- Да, это была настоящая охота. За это десятилетие книга побывала не в одной коллекции, мы вели переговоры с разными владельцами, проводили экспертизы, делали заключения, писали обоснования ее приобретения. Последний ее владелец - уроженец Беларуси, но живет не здесь. Он оказался настоящим патриотом и решил передать книгу в Беларусь. Признаюсь, у него были другие, более выгодные предложения. Но он решил ждать, пока мы найдем необходимую сумму.

Фото: kp.by

- Точную сумму сделки не озвучивают.

- Книги Скорины, в тех единичных случаях, когда они появлялись в продаже, стоили от десятков до сотен тысяч долларов. Точную сумму я не могу назвать. Но то, что сделал Белгазпромбанк, - это действительно классно!

Теперь «Малую подорожную книгу», которую Скорина издавал для путников в карманном формате, ждет новое путешествие.

- В юбилейный год мы начинаем проект «Дорогами Франциска Скорины с Белгазпромбанком», - рассказал председатель правления банка Виктор Бабарико. - Хотим отметить юбилей в городах, тесно связанных с именем Скорины: Полоцке, Вильно, Кракове, Праге, Падуе.

Во все эти города отправится кроме нового приобретения банка «Книга Иова», которая хранится в фонде Националки.

Фото: kp.by

- Такие книги, как правило, не покидают книгохранилища. Поэтому сам по себе факт такого путешествия - уже явление в европейском книжном мире, - признался Роман Мотульский.

Завершится проект осенью в Минске.