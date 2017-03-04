Алесь Марочкин: І адкуль такія клоны?6
- 4.03.2017, 13:15
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Художник Алесь Марочкин опубликовал стихотворение, которое написал по поводу открытия в Минске памятника городовому.
Этот памятник нижнему чину царской полиции открыли накануне 100-летия белорусской милиции.
Як мяне вы ўсе дасталі,
хто стаіць на п'едэстале!..
Ганарова стаяць, горда,
сярод іх і дзяржыморда,
Не дастанеш галавы,
вышэй усіх гарадавы.
Зрэз гісторыі адмеран,
той, хто ''туп, как сивый мерин'',
Не дастанеш галавы,
вышэй усіх гарадавы.
І адкуль такія клоны,
хто імперцам шле паклоны?
Пашкадуйце бронзу, медзь,
смакчы лапу, згінь, мядзведзь!..