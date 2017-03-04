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Алесь Марочкин: І адкуль такія клоны?

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  • 4.03.2017, 13:15
  • 3,690
Алесь Марочкин
Фото: svaboda.org

Художник Алесь Марочкин опубликовал стихотворение, которое написал по поводу открытия в Минске памятника городовому.

Этот памятник нижнему чину царской полиции открыли накануне 100-летия белорусской милиции.

Як мяне вы ўсе дасталі,

 хто стаіць на п'едэстале!.. 

Ганарова стаяць, горда, 

сярод іх і дзяржыморда, 

Не дастанеш галавы, 

вышэй усіх гарадавы.


Зрэз гісторыі адмеран,

той, хто ''туп, как сивый мерин'',

 Не дастанеш галавы, 

вышэй усіх гарадавы.

І адкуль такія клоны, 

хто імперцам шле паклоны?

 Пашкадуйце бронзу, медзь,

смакчы лапу, згінь, мядзведзь!..


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