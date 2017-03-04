Три голевых паса Тимофея Калачева помогли «Ростову» одержать крупную победу 4.03.2017, 14:20

Тимофей Калачев

Три голевых паса белорусского полузащитника Тимофея Калачева помогли «Ростову» разгромить «Томь» в матче 18-го тура премьер-лиги чемпионата России.

Номинальным хозяином встречи являлась «Томь», однако встреча проходила на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Отметим, что из-за финансовых проблем «Томь» во время зимнего перерыва рассталась с группой ключевых игроков, пишет tut.by.

«Томь» — «Ростов» — 0:6

Голы: 0:1 — Бухаров (19, пас — Калачев), 0:2 — Бухаров (45+1, пас — Калачев), 0:3 — Девич (69, пас — Гацкан), 0:4 — Ерохин (78, пас — Амзун), 0:5 — Азмун (80, пас — Калачев), 0:6 — Азмун (90+1, пас — Препелице).

С 7 голевыми пасами в 15 матчах Тимофей Калачев лидирует в списке лучших ассистентов премьер-лиги.

Победа позволила ростовчанам с 28 очками подняться на 5-е место в таблице, «Томь» с 9 баллами замыкает пелетон.

Сегодня в российской премьер-лиге намечены два матча. ЦСКА проведет первый матч в чемпионате России под началом белоруса Виктора Гончаренко — и сразу сыграет с самым богатым клубом страны питерским «Зенитом». А дебютант элитного дивизиона «Оренбург» примет у себя тульский «Арсенал». За «Оренбург» выступают белорусы вратарь Александр Гутор, защитники Максим Бордачев и Михаил Сиваков, полузащитник Павел Нехайчик.