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Лондон не хочет платить Брюсселю 60 миллиардов евро за Brexit

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  • 4.03.2017, 14:26

У Брюсселя нет юридических оснований требовать от Лондона выплат после выхода Великобритании из ЕС.

Власти Великобритании могут отказаться от выплаты 60 миллиардов евро Евросоюзу после выхода из сообщества. У Брюсселя нет юридических оснований требовать подобных выплат от Лондона, говорится в опубликованном в субботу, 4 марта докладе комитета Палаты лордов по вопросам отношений с ЕС.

По мнению авторов доклада, у Лондона нет обязательств выплачивать так называемый "счет за Brexit" в размере 55-60 миллиардов евро, разработанный командой Мишеля Барнье, который возглавляет делегацию ЕС на переговорах по Brexit. Этот счет предусматривает, в частности, погашение британской доли по выплате пенсий бывшим чиновникам ЕС, по непогашенным кредитам и по затратам на вывод из эксплуатации атомных электростанций. Барнье ожидает, что Лондон будет осуществлять выплаты в бюджет ЕС еще в 2019 и 2020 году, передает Немецкая волна.

"У Великобритании, по-видимому, будет сильная правовая позиция в отношении бюджета ЕС после выхода из сообщества, и это важное обстоятельство на переговорах по Brexit на основании 50-й статьи (Лиссабонского договора - Ред.)", - заявила председатель подкомитета по финансовым отношениям с ЕС Кишвер Фолкнер.

Выплаты в обмен на привилегии

По ее словам, вопрос о выплатах Лондона Евросоюзу станет важным фактором на переговорах с Брюсселем. Далее Фолкнер допустила, что британские власти тем не менее выплатят требуемую сумму в обмен на определенные уступки со стороны ЕС. "Правительство (Великобритании - Ред.) должно сравнить финансовые и политические издержки, связанные с такими выплатами, с потенциальной прибылью от других аспектов, которые будут обсуждаться на переговорах", - добавила она.

Такими уступками может стать привилегированный доступ Великобритании к европейским рынкам, а также сотрудничество в сфере правосудия и безопасности, пишет британское издание The Saturday Times со ссылкой на неназванный источник.


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