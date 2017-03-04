На 10 генералов стало больше

На 10 генералов стало больше15
- 4.03.2017, 14:45
Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий.
Как сообщает пресс-служба правителя, воинское звание генерал-майора присвоено Александру Шкиренко, Александру Кареву, Сергею Феоктистову и Сергею Теребову.
Вадиму Синявскому, Александру Ковальчуку и Ивану Подгурскому присвоено специальное звание генерал-майора милиции.
Специальное звание генерал-майора юстиции присвоено Александру Рахманову и Владимиру Шалухину.
Прокурору Брестcкой области Виктору Климову присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса, который также соответствует званию генерал-майора.