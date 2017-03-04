Традицию посвящения в ремесленники возрождают в Гродно 4.03.2017, 15:14

Фото: belta.by

Выставка "Казюки" собрала более 150 ремесленников и мастеров из Беларуси и соседних стран.

На ярмарке "Казюки" в Гродно продолжили старинную традицию посвящения в ремесленники, передает БелТА.

Главный товар - изделия ручной работы. Мастера предлагают не только купить их, но и попробовать свои силы в изготовлении, например, в ковке.

У ярмарки много традиций. Одна из основных касается того, что именно 4 марта более опытные ремесленники принимают в свои ряды молодых коллег. В этом году в Гродно необычную церемонию возродили и показали гостям праздника.

Традиционно в этот день молодые ремесленники несли опытным мастерам свои лучшие творения. Экзаменаторы, вооруженные деревянными ложками, придирчиво осматривали работы. Если ремесленник по уровню дорос до гильдии, то деревянной ложкой постукивали ему по ладоням. А вот если мастер получал ложкой по лбу, то стоило еще подучиться. На сей раз в гильдию ремесленников приняли не одного мастера, а целую семью.

"Для нас это волнительный и очень важный момент. Приятно, что мастера приняли нас в свои ряды, ведь, несмотря на то, что мы из творческих семей, ремеслом по-настоящему занимаемся около года", - сказал Алексей Тертичный, который вместе с женой Ириной и дочкой Полиной творит из дерева.

"Ремесло стало основным видом занятости для семьи. Эта работа порой круглосуточная и без выходных. График насыщенный: с понедельника по четверг мы трудимся в мастерской, с пятницы по воскресенье продаем товары на ярмарках", - поясняют молодые мастера.

Для экзамена они предоставили часы ручной работы. Ведь изделия ремесленников должны быть не только красивыми, но и практичными. Спрос, отмечает Алекскей Тертичный, на сувениры и изделия ручной работы есть. Причем все больше среди покупателей безвизовых туристов. Еще одна традиция связана с поверьем, что от того, как пройдет торг на первой весенней ярмарке, зависит заработок на весь год. Поэтому мастера ярмарку не пропускают, отвечают им взаимностью и горожане, и гости города.

Кстати, десятину от выручки отдают на благотворительность, в этот раз жертвовали в пользу детского хосписа.

Ярмарка давно стала одним из самых значимых событий в культурной жизни города.

Ярмарка "Казюки" проводится в Гродно ежегодно в память о святом Казимире - покровителе молодежи, мастеров и ремесленников. Его мощи находятся в Вильнюсском кафедральном соборе. В Литве также широко празднуют "Казюки" (Kaziukas), проходят многочисленные ярмарки ремесленников. Главными атрибутами считаются пряники с отрывками из Евангелия и специально оформленные ветки вербы — "казимирки".