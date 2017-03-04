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Известного джазмена не пускают в Беларусь

  • 4.03.2017, 15:23
Кевин Махогани
Фото: facebook.com

Известный американский джазмен Кевин Махогани, который едет в Минск с мастер-классом, не может пройти белорусский пограничный контроль.

Пограничники в аэропорту посчитали, что его паспорт в ненадлежащем состоянии, передает Еврорадио.

"Меня решили задержать на границе... потому что обложка паспорта стала расклеиваться... Все, кто видел мой паспорт, знают... в него вклеены дополнительные страницы... и он толстый, как книжка... и далеко не новый... Бывало, он пропитывался потом и намокал... и выглядит сильно потрёпанным... Думаю, это лишь первая из кучи проблем, с которыми придётся здесь столкнуться", — написал Махогани на своей странице в Фейсбуке.

Сегодня, 4 марта, в малой зале Белгосфилармонии должен пройти мастер-класс артиста. Начало мероприятия — в 15.00, но неизвестно, состоится ли оно.

Кевина Махогани называют джазовым вокалистом №1 в мире (согласно Down Beat). Он стал известным в 1996 году после выхода на лейбле Warner Bros.Records его альбома "Kevin Mahogany". Махогани участвовал в записи саунд-трека к фильму "Канзас Сити" Роберта Олтмана. Музыкант часто участвует в крупных джазовых фестивалях по всему миру. Он приглашен в Беларусь в рамках проекта "Международный джаз в Минске" при поддержке посольства США. 5 марта запланирован его концерт в Белгосфилармонии.


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