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Кремль заявил о готовности России продолжать «борьбу с ИГ» в одиночку

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  • 4.03.2017, 15:36
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Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Москва готова продолжать борьбу с «Исламским государством» и без помощи США.

Это следует из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию Associated Press, где говорится о планах президента США Дональда Трампа отложить «сделку с Россией».

«Москва и так продолжает [борьбу с ИГ]», — приводит агентство слова Пескова.

Ранее AP со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что Трамп может отложить заключение «сделки с Россией» по совместной борьбе с ИГ на фоне скандалов, вызванных подозрениями по поводу связей представителей его команды с Москвой.

В конце февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсерв ходе брифинга заявил, что Трамп, если удастся заключить «сделку с Россией» по борьбе с ИГ, пойдет на это. «Если это будет в интересах США, он пойдет на сделку», — сказал тогда Спайсер.


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