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14-летняя школьница написала бестселлер про Минск

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  • 4.03.2017, 16:44
Фото с сайта citydog.by

Идея сделать путеводитель-раскраску появилась у минчанки в 11 лет.

Путеводитель-раскраска «Моя первая книга о Минске», которую сделала 14-летняя минская школьница Елизавета Хилькевич, стала бестселлером зимы, сообщает citydog.by со ссылкой издательство «Рифтур», которое выпустило книгу в конце 2016 года.

Как рассказывает сама Лиза, идея сделать раскраску-путеводитель появилась у нее в 11 лет, тогда она училась в пятом классе. Закончила работу над изданием Лиза в 14-летнем возрасте.

Фото с сайта citydog.by
Фото с сайта citydog.by

Хорошо, что текст и рисунки книги для детей делал не взрослый, а ребенок-подросток, – считает известный краевед, научный сотрудник Музея истории города Минска Владимир Воложинский. – Думаю, эта книга, в которой отмечены почти все знаковые места – символы Минска, поможет детям (да и взрослым) в простой наглядной форме узнать свой город, понять его особенности и отличительные черты.


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