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Директор хойникского предприятия два года не платил работникам зарплату

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  • 4.03.2017, 17:17

Директор предприятия Хойникского района скрывал задолженности по зарплате, искажая отчетность.

После проверки, проведенной по коллективному обращению работников одного из предприятий Хойникского района, подтвердились факты невыплаты зарплаты на протяжении 2015−2016 годов, сообщает tut.by.

В отношении директора предприятия района возбуждено уголовное дело за служебный подлог.

Руководитель подозревается в том, что, работая в должности директора КПУП, при задолженности работникам по зарплате, для того чтобы избежать привлечения к административной и дисциплинарной ответственности, почти два года давал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в государственный статистический отчет об отсутствии долга. После чего отчет с искаженными данными передавали в органы статистики.

Кроме того, председателю Хойникского райисполкома прокуратурой района внесено представление об устранении выявленных нарушений и рассмотрении вопроса о расторжении контракта с директором.


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