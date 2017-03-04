Что будет с белорусским рублем на следующей неделе? 2 4.03.2017, 17:40

Фото: tut.by

Возможны значительные колебания курсов валют на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Средневзвешенный курс доллара США по отношению к белорусскому рублю по итогам торгов на БВФБ на прошедшей неделе вырос на 2% и достиг 2 марта 1,9141 BYN/USD. Эксперты на прошедшей неделе уклонились от прогноза, так как трудно было предсказать, что скажет президент США Дональд Трамп в своем выступлении перед конгрессом 28 февраля. Он на этот раз оказался довольно осторожным и проблему курса доллара США не затронул вообще, пообещав вложения в инфраструктуру в объеме 1 млрд. USD, и снижение налогов. Это поддержало курс доллара, который вырос по отношению к основным мировым валютам, пишет аналитик «Белорусского рынка» Владимир Тарасов.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ на прошедшей неделе поднялся на 1,3% — до 2,0131 BYN/EUR. Давление на курс евро против доллара, кроме выступления Дональда Трампа, оказал рост вероятности повышения ставки ФРС 15 марта.

Средневзвешенный курс российского рубля также вырос, но всего на 0,3% — до 3,2505 BYN/100RUB 3 марта. К этому привело падение курса рубля по отношению к доллару и евро на Московской бирже вследствие снижения цен на нефть на мировом рынке и завершения периода налоговых платежей в РФ.

Наибольший сюрприз на прошедшей неделе преподнес белорусский рубль, резко подешевевший по отношению к валютной корзине из доллара США, евро и российского рубля (ее стоимость поднялась на 1%).

Прогнозы на текущую неделю

КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ

При этом объем торгов на БВФБ снизился: до 304,9 млн. BYN с 348,3 млн. BYN неделей ранее. Это значит, что при сокращении предложения валюты произошло сохранение или даже увеличение спроса на нее.

Похоже, что в банковской системе РБ неожиданно возникли проблемы с валютой. Министерству финансов РБ 2 марта не удалось разместить свои валютные облигации, спрос на которые при объеме эмиссии, равном 50 млн. USD, составил всего 38,98 млн. USD. При этом доходность в поданных заявках составляла от 6% до 9% годовых. В Минфине признали аукцион несостоявшимся.

Избыток рублевой ликвидности в банковской системе РБ сохраняется. Национальный банк 1 марта успешно разместил облигации со сроком обращения, равным 8 дням, на сумму 1,3 млрд. BYN при спросе 1,42 млрд. BYN. На аукционе 22 февраля объем размещения составлял 950 млн. BYN при спросе 1,17 млрд. BYN. Средневзвешенная ставка на аукционе 1 марта снизилась до 12,1228% годовых с 12,1253% годовых на аукционе 22 февраля.

Таким образом, рублей в банковской системе стало больше, а валюты меньше. возможно, это связано с увеличением бюджетного финансирования в связи с подготовкой к посевной. Кроме того, правительству не удается обеспечить рост ВВП, и, не исключено, что оно все же начинает увеличивать поддержку экономики.

Учитывая указанные соображения, на текущей неделе БЕЛРЫНОК будет ожидать продолжения роста стоимости валютной корзины на 0,5-1%.

С 6 марта на БВФБ на 1 час увеличивается длительность торговли иностранными валютами. Завершаться торги будут теперь в 13.00. На состояние валютного рынка эта мера вряд ли повлияет. На бирже, в основном, осуществляется обязательная продажа валюты экспортерами, причем эту валюту скупают банки, то есть просто увеличится время этой скупки.

КУРС ДОЛЛАРА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРО

Кроме выступления Дональда Трампа, поддержку доллару оказало также увеличение вероятности повышения ставки ФРС в марте. В частности, по данным на 2 марта фьючерсы на ставку по федеральным фондам соответствовали 88-процентной вероятности такого повышения. Этому способствовали заявления нескольких руководителей ФРС о возможном ужесточении монетарной политики ФРС.

Уверенность в таком повышении подкреплялась хорошими данными американской статистики. В частности, по данным Министерства труда США, число заявок на пособие по безработице за последнюю неделю февраля опустилось до минимального уровня за 44 года – до 223 тыс. Более того, промышленный индекс ISM в США в январе текущего года вырос шестой месяц подряд и достиг 57,7.

Ожидания в отношении ставки подтвердила и глава ФРС Джанет Йеллен в своем выступлении перед главами компаний в Чикаго 3 марта. Она сказала, что на встрече Комитета по открытым рынкам ФРС будет оцениваться безработица и инфляция, и если они будут измениться в соответствие с ожиданиями, то, вероятно, будет уместна корректировка ставки.

Таким образом, вероятность повышения ставки уже практически достигла 100%, поэтому дальнейшего снижения курса евро под воздействием данного фактора не произойдет. Будем ожидать, что курс евро на текущей неделе будет меняться в рамках бокового коридора и останется в итоге без изменений, хотя возможны спекулятивные колебания в течение недели на +/- 1%.

КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ

К снижению цен на нефть на мировом рынке привело, в значительной степени, введение скидок на экспортируемую нефть Саудовской Аравией, которая, похоже, решила таким образом увеличить свою долю на рынке. Это грозит началом новой ценовой войны на рынке нефти. Кроме того, появились сомнения в данных об объемах сокращении нефти отдельными странами. Продолжает наращивать добычу сланцевой нефти США.

Все это неблагоприятные факторы для цен на нефть, а также для российского рубля. Кроме того, российские эксперты полагают, что рубль в марте будет дешеветь, так как крупным компаниям предстоят значительные выплаты по внешним долгам. По данным опроса, проведенного РИА Новости, курс доллара по отношению к рублю может вырасти в марте примерно на 1,5%.

В то же время, спрос на облигации федерального займа на последнем аукционе оказался довольно значительным. Размещение двухлетних облигаций федерального займа, состоявшееся 1 марта, прошло успешно. Спрос превысил предложение в 1,8 раза при объеме размещения 15 млрд. RUB.

Однако ослабление российского рубля не является жестко предопределенным. В частности, эксперты Danske Bank считают, что если ФРС вдруг не станет поднимать ставки, это может привести к резкому укреплению рубля против доллара. Но на следующей неделе еще вероятно продолжение ослабления российского рубля, степень которого будет зависеть от развития событий на рынке нефти. БЕЛРЫНОК ориентируется на величину около 0,5-1%.

КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ

Ожидаемые на текущей неделе изменения курсов валют и стоимости корзины приведут к росту курса доллара на БВФБ еще примерно на 1%. Курсы российского рубля и евро также могут подняться, то есть не исключено повторении событий предыдущей недели, только в меньшем масштабе.

ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА

На Московской бирже во второй половине пятницы, 3 марта, курс доллара США по отношению к российскому рублю опустился примерно на 0,2% и составил 58,5675 BYN/USD.

В то же время, курс евро по отношению к доллару США во второй половине торгового дня вырос после выступления Джанет Йеллен примерно на 0,8% до уровня 1,062 USD/EUR. Этот рост, по мнению экспертов, объяснялся использованием торговой стратегии продавать на хороших новостях.

Исходя их этих данных, можно ожидать, что в понедельник, 6 марта, на БВФБ курс доллара снизится на величину до 0,5%, тогда как курсы евро и российского рубля вырастут.