В Гомеле милицейский микроавтобус cтолкнулся с легковушкой

В Гомеле милицейский микроавтобус cтолкнулся с легковушкой10
- 4.03.2017, 18:53
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Машина милиции перевернулась и легла набок.
4 марта авария с участием милицейской машины произошла в Гомеле, пишет kp.by.
Официальной информации о ДТП пока нет, но по сообщениям очевидцев в соцсетях, на улице Ильича образовалась пробка после того, как в районе остановки «Завод Сантехзаготовок» машина милиции столкнулась с легковушкой.
При этом микроавтобус перевернулся и лег набок. Потом его подняли и поставили на колеса.