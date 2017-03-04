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В Гомеле милицейский микроавтобус cтолкнулся с легковушкой

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  • 4.03.2017, 18:53
  • 3,537
Фото: vk.com

Машина милиции перевернулась и легла набок.

4 марта авария с участием милицейской машины произошла в Гомеле, пишет kp.by.

Официальной информации о ДТП пока нет, но по сообщениям очевидцев в соцсетях, на улице Ильича образовалась пробка после того, как в районе остановки «Завод Сантехзаготовок» машина милиции столкнулась с легковушкой.

При этом микроавтобус перевернулся и лег набок. Потом его подняли и поставили на колеса.


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