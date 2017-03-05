Студенты, юристы и правозащитники начали переводить законы на белорусский 5.03.2017, 9:50

Фото: svaboda.org

Волонтеры работают через бесплатную облачную платформу «SmartCAT».

В первую весеннюю субботу в Таварыстве беларускай мовы» имени Франциска Скорины собрались неравнодушные люди, чтобы переводить существующие только по-русски юридические документы на белорусский язык, сообщает nn.by.

«Отсутствие законодательства на белорусском языке сильно сдерживает расширение деловых отношений на родном языке. Вести делопроизводство, оформлять документы по-белорусски без официального законодательства — неблагодарное дело», — отмечает инициатор проекта Вероника Мазуркевич.

Волонтеры работают через бесплатную облачную платформу «SmartCAT», которая позволяет в удобное для пользователя время переводить тексты на основе общего глоссария, созданного, чтобы избегать расхождения в терминологии.

Активисты начали с Гражданского и Трудового кодексов. В планах — закончить их перевод до конца апреля, а затем добиться их принятия как полноценных документов на белорусском языке.

Фото: svaboda.org

Помогать волонтерам в этом проекте взялись и профессиональные переводчики.

Виталий Станишевский, руководитель агентства переводов LINGVA-BY: «Полагаю, что такому серьезному делу, как перевод законодательства, требуется профессиональный и методический подход. Поэтому я присоединился к инициативе, чтобы помочь своим опытом и наработками».

Также помогает активистам переводческая группа «Резервация», на счету которой перевод онлайн-игр «Мир танков» и «Легенды Эйзенвальда».

Сегодня был первый этап совместных переводов. Планируется еще несколько подобных встреч. Следующая — через неделю, 11 марта.