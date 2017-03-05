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В Вильнюсе с аншлагом прошел юбилейный концерт Войтюшкевича и Некляева

  • 5.03.2017, 8:47
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Фото: novychas.by

На концерте также был презентован диск, являющийся отчет за 10 лет творческого сотрудничества поэта и музыканта.

Субботним вечером, 4 марта, в Доме польской культуры в Вильнюсе состоялся юбилейный концерт известного белорусского музыканта Змитера Войтюшкевича, поэта Владимира Некляева и WZ-Orkiestra с программой «Нашы каханыя».

На концерте также был презентован диск «У нашых снах», который является отчетом за десять лет творческого сотрудничества поэта и музыканта, пишет novychas.by.

Фото: novychas.by

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