Названа самая полезная для желудка ягода 5.03.2017, 8:28

9,151

Несколько этих ягод также защитят от пагубного воздействия алкоголя.

Те, кто не способен воздержаться от употребления алкоголя, могут хотя бы свести к минимуму повреждения слизистой желудка, если будут есть клубнику, считают ученые. Команда итальянских, сербских и испанских исследователей подтвердила защитный эффект, которым обладает эта ягоды, проведя опыты на крысах, сообщает novosti-n.org.

Доктор Сара Тулипани из Университета Барселоны, объясняет, что «положительный эффект от клубники связан не только с ее антиоксидантными свойствами, но также с тем, что она активирует антиоксидантную защиту и энзимы тела».

Результаты исследований показывают, что диета, богатая клубникой, может иметь положительный эффект, если речь идет о предотвращении желудочных заболеваний, связанных с генерацией свободных радикалов или других активных форм кислорода.

Кроме того, по их словам, клубника также может замедлить образование язв желудка у людей. Гастрит или воспаление слизистой оболочки желудка связаны с употреблением алкоголя, но также могут быть вызваны вирусной инфекцией или нестероидными противовоспалительными препаратами (например, аспирином). В этих случаях употребление клубники может уменьшить повреждения слизистой желудка, отмечает Маурицио Баттино из Политехнического университета Марке в Италии.

Ученые провели эксперимент на крысах: в течение 10 дней им ежедневно давали есть по 40 миллиграмм клубничного экстракта на килограмм веса. Затем крысам дали алкоголь и проанализировали состояние их желудков. Оказалось, что у тех грызунов, которые употребляли экстракт, язвы были меньше, чем у остальных.