В Варшаве задержали запускавшего дрон над президентским дворцом иностранца 1 5.03.2017, 8:41

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Беспилотник над Бельведером запускал гражданин Латвии в компании двух россиянок.

В Варшаве задержали иностранца, запускавшего беспилотник над зданием президентского дворца Бельведер. Об этом в субботу, 4 марта, сообщается на сайте Бюро охраны правительства (BOR) Польши (перевод – lenta.ru).

Инцидент произошел во второй половине дня 4 марта. «Сотрудники BOR, выполняя задачи по охране объектов, заметили беспилотник, летающий над Бельведером. Сотрудники Бюро охраны правительства установили местонахождение оператора дрона в расположенном рядом парке, а затем задержали его и проверили документы», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что летательный аппарат при помощи дистанционного управления запускал гражданина Латвии, вместе с ним находились две женщины, прибывшие из России.

В BOR также сообщили о составлении протокола для передачи задержанного полиции. Кроме того, о случившемся уведомлено Агентство внутренней безопасности Польши, «которое уже предпринимает дальнейшие надлежащие действия».

О том, задерживали ли россиянок, не известно.