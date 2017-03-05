Николай Статкевич: Навести порядок в своем доме 11 5.03.2017, 8:59

Николай Статкевич

Нам нужно просто вернуть себе настоящие выборы.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса (БНК) Николай Статкевич.

«Наша планета кровоточит. Это очень хорошо чувствуется на заседаниях Социалистического Интернационала, где собираются социал-демократы из большинства стран мира.

Делегаты из Йемена, Сирии, африканских стран рассказывают о войнах… Полемизируют между собой палестинцы и израильтяне, армяне и азербайджанцы. На последнем конгрессе президент Колумбии рассказывал, как удалось прекратить войну с местными коммунистическими партизанами. Война шла 50 лет.

Люди воюют за землю, независимость, свободу, идеологию или религию. Но я никогда не слышал, чтобы они были готовы убивать друг друга за то, с кем дружить их стране.

Белорусы, давайте не будем снова удивлять мир и начинать конфликт между собой из-за того, в какие союзы нам лучше входить.

Чтобы избежать такой страшной во всех смыслах глупости, нам нужно просто вернуть себе настоящие выборы. Пусть избранные на них наши представители решают, с кем в данный момент лучше дружить Беларуси. Лучше – чтобы со всеми, если получится.

Давайте помнить, что, независимо от своих геополитических симпатий, мы – один народ. У нас общий дом – наше государство. Поэтому сейчас самое важное для нас – навести порядок в своем доме. И не позволит поджечь его.

Беларусь важнее, чем любые союзы. Жыве Беларусь! И пусть сдохнет тот, кто желает ей смерти».