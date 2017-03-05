Пенсионерка продает медаль из-за декрета о «тунеядцах» 21 5.03.2017, 9:24

Фото: bydc.info

Сын награжденной медалью «За трудовую доблесть» жительницы Полесья вдруг оказался должен государству $200.

Как стало известно «Белорусскому документационному центру», необходимость оплатить «налог на тунеядство» толкает некоторые белорусские семьи на самые крайние меры. Так жительница одной из деревень Житковичского района вынуждена продать свою медаль, чтоб заплатить налог за сына.

Людмиле Николаевне Богуш 70 лет, она уже пенсионерка. Всю жизнь проработала учительницей в деревенских школах, а также в районном центре — Житковичах. Эти места одни из наиболее сильно пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной станции. Однако люди здесь по-прежнему живут, а, точнее, пробуют выжить. Работы даже в райцентре очень мало, а в деревнях ее практически нет. Сыну Людмилы Николаевны 33 года, он имеет среднее-специальное образование, по профессии — библиотекарь. Естественно, найти работу по специальности в своей деревне или райцентре он даже не мечтает. Долгое время стоял на бирже труда, как безработный, но и там ему не смогли подобрать ничего подходящего. Единственное, что смогли предложить — это курсы переподготовки — на такую перспективную профессию как кочегар. Он, конечно, согласился, так как выбора не было. Однако не смог пройти медицинскую комиссию. Дело в том, что у мужчины очень серьезные заболевания — он перенес две тяжелые операции почек, плюс пиелонефрит и высокая степень близорукости. На группу инвалидности этого мало, а вот для работы кочегаром — уже много. Именно по этой причине мужчина не может устроиться даже в находящийся в деревне бывший колхоз, где все, что могут ему предложить, это «бросать вилами навоз». Но, к сожалению, подобный тяжелый физический труд при таком наборе заболеваний очень быстро может превратить человека в настоящего инвалида.

Фото: bydc.info

Поэтому уже несколько лет семья живет только на пенсию, никакого хозяйства или источников заработка у них нет. Естественно, что сельсовет в курсе тяжелого положения этой семьи, но ничем не может помочь. Для того, чтоб составить документ о тяжелом положении семьи, сельсовет должен составить комиссию, которая должна прийти домой к Людмиле Николаевне и лично оценить, так ли тяжело живут люди, или это еще терпимо, и они могут заплатить 360 рублей государству. Мужчина написал в налоговую, но ответ один: оплатите налог. Написал и в исполком в надежде, что там войдут в его тяжелое положение, но до сих пор оттуда не последовало ответа. А, как пишут в СМИ, запугивая «должников», что скоро судебные приставы придут описывать имущество.

Поэтому, как говорит, Людмила Николаевна: «Единственный наш выход — это попробовать что-то продать, а все, что у меня есть — это моя медаль «За трудовую доблесть».

Журналисты не стали расстраивать пожилую женщину тем, что стоимость подобной медали на аукционах всего около… 20 долларов.