Незаконной власти можно ничего не платить 18 5.03.2017, 9:35

ИСТОЧНИК: CARTOONBANK.RU

Ответом на политику режима должно стать массовое гражданское неповиновение.

Об этом заявил в Минске на круглом столе «Проблемы развития социального диалога в Беларуси (в контексте европейского опыта)» лидер оргкомитета по созданию профсоюза предпринимателей «Солидарность» Николай Автухович, сообщает сайт bydc.info.

Озвучивая позицию индивидуальных предпринимателей по декрету №3 «о тунеядцах», председатель оргкомитета по созданию профсоюза предпринимателей «Солидарность» Николай Автухович заявил, что любые обращения к Лукашенко по отмене декрета только легитимизируют его незаконное пребывание у власти. С этого декрета «Солидарность» продолжит наполнение «Заключения» специальной комиссии Верховного Совета 13-го созыва Республики Беларусь по правовой оценке нарушений Лукашенко Конституции и законов Республики Беларусь, которое было подготовлено под руководством Виктора Гончара 20 лет назад.

Николай Автухович напомнил, как с принятием ограничений для ИП - не более 3-х наемных работников, его бизнес был разрушен. Тогда, в результате противостояния с декретом Лукашенко он и стал политзаключенным. Чтобы такое «нормотворчество» - вопреки конституционным правом граждан - не ломало их судьбы, Автухович призвал депутатов Верховного Совета 13-го созыва и лидеров оппозиции продолжить работу по наполнению Заключения Виктора Гончара.

Лидер «Солидарности» также призвал «тунеядцев» не платить налог по антинародному декрету и быть верными Конституции 1994 года. «Только она дает основания для гражданского неповиновения», - заключил Николай Автухович.

Напомним, что 25 марта истекает срок, отведенный властям на ответ по требованиям, принятым на Марше рассерженных белорусов 17 февраля в Минске. Участники Марша потребовали от режима полной отмены незаконного декрета №3 и проведения в стране свободных и справедливых выборов.

Лидер БНК Николай Статкевич призвал активистов из регионов приехать в Минск на акцию 25 марта, а минчан — поддержать протесты в регионах 26 марта.