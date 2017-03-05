Маркетолог хоккейного клуба «Брест» присвоила деньги родительского комитета 1 5.03.2017, 10:09

Собранные родителями $900 должны были пойти на празднование выпускного вечера.

Маркетолог ГУ «Хоккейный клуб Брест» присвоила более 18 миллионов неденоминированных рублей, переданных ей представителем родительского комитета в счет оплаты выпускного вечера.

Об этом tomin.by сообщила старший следователь Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси майор юстиции Анастасия Федина.

Суд Московского района Бреста признал брестчанку Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК (кража). Маркетолог получила год ограничения свободы.

В ходе следствия установлено, что женщина, работая в должности специалиста по маркетингу, в 2016 году занималась организацией выпускного вечера для выпускников СШ №10 Бреста в ледовом дворце, где размещается хоккейный клуб. Представителям родительского комитета женщина объяснила, что в стоимость услуг по проведению выпускного входят питание и «аренда зала», заложенная в цену входного билета для каждого участника мероприятия.

Однако позже маркетолог предложила представителям родительского комитета самостоятельно изготовить пригласительные билеты и раздать их гостям, что и было сделано.

«Вместе с тем, условиями заключенного договора об организации питания, не предусматривалось взимание с гостей торжественной части выпускного вечера денег за входной билет и аренду зала», - отметила Анастасия Федина.

Маркетолог же проинформировала родителей, что минимальный заказ на человека для оформления праздничного стола составлял 220 000 неденоминированных рублей, а входной билет, в стоимость которого якобы входила «арендная плата», 37 000 неденоминированных рублей. При чем, деньги родителям предлагалось внести в три этапа.

После обсуждения всех нюансов женщина пообещала подготовить все необходимые документы для подписания договора, что впоследствии и было сделано. И взяла у родителей аванс в размере около 10 700 000 неденоминированных рублей. Однако денежные средства она не внесла в кассу хоккейного клуба и никаких документов и квитанций родителям не выдала.

Вся указанная в договоре сумма за организацию проведения выпускного вечера была передана Н. в ее рабочем кабинете в три этапа представителями родительского комитета. И каждый раз маркетолог объясняла, почему не внесла наличку в якобы не работающую кассу. Не получили родители документов и после выпускного вечера. Маркетолог же пообещала решить этот вопрос на следующий день после выпускного.

Вот тогда и выяснилось, что Н. внесла в кассу ледового дворца лишь часть денег – более 22 500 000 неденоминированных рублей из полученных свыше 30 500 000 неденоминированных рублей. Кроме того, женщина не внесла в кассу около 10 700 000 рублей за входные билеты, которые не были предусмотрены договором. Сама же Н. в этот день находилась на выходном дне, а на звонки не отвечала.

По данному факту была инициирована проверка, по итогам которой в отношении Н. было возбуждено уголовное дело.

«Свою вину в присвоении денежных средств Н. признала полностью, в содеянном раскаялась», - рассказала Анастасия Федина.

На иждивении у осужденной находится несовершеннолетний ребенок. До этого инцидента у нее не было проблем с законом. По месту жительства и по месту работы Н. характеризовалась положительно.