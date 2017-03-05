Видеохит: Аллигатор с огромной рыбой в зубах пришел поиграть в гольф 5.03.2017, 10:54

15,734

Скриншот: youtube

Рептилия стала настоящим героем дня для изумленных очевидцев.

Норма Респресс, посетительница гольф-клуба во Флориде (США), стала одной из тех, кто наблюдал за крайне довольным аллигатором, несущим свою добычу. Именно она и сняла видеоролик, на котором прогулка с рыбой видна во всей красе, пишет 120.su.

Правда, поначалу игроки решили, что аллигатор каким-то образом умудрился поймать чайку, но добыча выглядела уж больно крупной для такой птицы. Разглядев же в пасти рыбу, все не могли не признать, что аллигатору очень крупно повезло.

Несмотря на то, что многие испугались большую рептилию, она совершенно ни на кого не обращала внимания и в итоге скрылась в небольшом водоеме вместе со своим обедом.