«Благодарные» минчане посвятили Щеткиной граффити 65 5.03.2017, 11:13

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Изображение размещено на улице Карла Маркса недалеко проспекта Независимости.

Фотографию сделал блогер Антон Мотолько.

«Шел за кофе, а тут такое )))», — написал Антон Мотолько на своей странице в «Фейсбуке».

Изображение бывшего министра труда и соцзащиты, а ныне зампредседателя «cовета республики» «национального собрания» Марианны Щеткиной размещено на стене забора по улице Карла Маркса, недалеко от кафе «Мануфактура».