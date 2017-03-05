В 2005 году Поклонская требовала максимального срока для представителя «русского мира» 12 5.03.2017, 11:25

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Наталья Поклонская

Фото: РИА Новости

На «безукоризненном» мундире адептки Николая II всплыло неожиданное пятно.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывшая прежде главным прокурором Крыма, не впервые привлекает внимание СМИ не самыми красивыми историями. Оказалось, имидж героини Крымской весны, ярого борца с преступностью и патриотки России скрывает еще одно темное пятно. Журналисты издания «Примечания» полагают, что в 2005 году Поклонская выступала гособвинителем и требовала максимально возможное наказание для активиста Русской общины, пишет Znak.

Дело было громкое. 17 декабря 2004 года активист Виктор Сажин и еще 300 крымчан, узнав, что в Крым движется автопоезд с участниками Майдана из организации «Пора!», вышли на обочину трассы Херсон-Симферополь, чтобы не пустить «оранжевых» в Крым. Произошла стычка. Сторонников Ющенко в Крым не пустили.

Через год работающий в Симферополе Сажин узнал, что находится в розыске и обвиняется в нарушении общественного порядка. Оказалось, что по его делу уже было несколько судов, и кто-то поставил подпись в подписке о невыезде из Армянска. Активиста поместили в СИЗО.

На суде со стороны «оранжевых» практически никого не было, единственным оппонентом была прокурор. По словам активиста, на фамилию гособвинителя он тогда не обратил внимания, помнит, что это была «рыженькую девочка, в свитерке под горло, вся в золоте». Она могла отпустить Сажина под подписку о невыезде, но вместо этого потребовала назначить подсудимому максимальную меру наказания — 7,5 лет лишения свободы. В итоге его приговорили к 2,5 месяцам тюрьмы по обвинению в нарушении общественного порядка, засчитали срок пребывания в СИЗО и освободили в зале суда.

В распоряжении «Примечаний» оказалась копия приговора Городского суда Армянска. Согласно документу, в 2005 году государственный обвинитель — Н. В. Поклонская. Инициалы совпадают с инициалами депутата, а официальная биография подтверждает, что в это время Наталья Поклонская работала помощником прокурора Красногвардейского района Крыма.

На запросы журналистов об этом деле Поклонская не ответила. в Госдуму отправлен официальный запрос. А самому Сажину, как сообщает «Примечания», начали звонить с неизвестных номеров, требуя «забыть» эту историю под угрозой физической расправы.