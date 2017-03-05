Что будет с курсом рубля после изменений в работе Минской биржи? 5.03.2017, 11:52

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Фото: tut.by

По словам эксперта, теперь у участников торгов будет больше времени для принятия решений.

С понедельника, 6 марта, торги по валютам на Белорусской валютно-фондовой бирже увеличатся на час: раньше проходили с 10.00 до 12.00, теперь сессия будет закрываться в 13.00. Из-за этого и новые курсы валют на сайте Нацбанка будут появляться чуть позже, примерно с 14 часов. Как это отразится на курсах? На что вообще влияет продолжительность торгов?

- От этого решения белорусский рубль не подорожает и не подешевеет. Его курс к иностранным валютам зависит не только от спроса и предложения, но и от изменений курсов иностранных валют по отношению друг к другу, - пояснил kp.by старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - При этом российский рубль торгуется почти целый день, доллар и евро - круглосуточно. И если что-то в мире происходит, например, в 5 вечера, то белорусский рубль на это отреагирует только на следующий день. Это может приводить к скачкам курса. Чем дольше у нас идут торги, тем сильнее белорусский рубль будет реагировать на изменения в ходе торгов и тем меньше будут скачки курса между днями. Увеличение торгов на час принципиально этот вопрос не решит, но скачки будут чуть меньше. Для простого человека это плюс, люди не любят неожиданностей и сильных изменений курсов валют. Плюс и для тех, кто хочет купить валюту на бирже. Банки, действуя в своих интересах или в интересах клиентов, получают больше времени на взвешенное решение.

- Получается, лучше, чтобы сессия длилась весь день?

- Чисто теоретически для валюты идеально иметь площадку, на которой можно в любое время дня и ночи покупать белорусский рубль. Но оборот по сделкам на мировых валютных рынках достигает 5 триллионов долларов в день, а у нас - порядка $50 - 100 миллионов. Растягивать на целый день торги с такими объемами нет смысла. Но, думаю, по мере роста оборота сделок можно ждать и продления времени торгов.