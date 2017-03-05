Ученые нашли простой способ для сохранения женской молодости 5 5.03.2017, 12:21

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Выводы американских исследователей позволят выглядеть на несколько лет или десятков лет моложе.

Ученые из США выяснили простой способ для сохранения молодости. Детали исследования опубликованы в издании Nation News (перевод – gogetnews.info).

Ученые из США провели исследование на предмет сохранения молодости и здоровья у женщин. В результате проведенной работы специалисты определили, как нужно жить представительницам прекрасного пола, чтобы сохранить молодость и красоту.

В данном случае речь идет о том, чтобы выглядеть на несколько лет или десятков лет моложе. Специалисты определили, что жизнь в городе способствует тому, что женщины выглядят моложе своих лет.

Главная причина такой тенденции заключается в том, что городские женщины выполняют меньше физической работы и имеют больше времени, чтобы ухаживать за своим телом и здоровьем.

Сельский труд, как выяснили ученые, негативно отражается на внешнем виде женщин, даже если и выполняется не постоянно.

Кроме этого, городские женщины имеют больше возможностей, чтобы сохранить здоровье и красоту, так как могут посещать косметологические центры и салоны красоты, а также имеют возможность быстрее получить первую медицинскую помощь.