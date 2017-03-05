Африканский сом «отказался» приносить прибыль в Беларуси 9 5.03.2017, 12:38

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Фото: vb.by

Иностранное предприятие по промышленному выращиванию африканского сома продают с молотка.

В экономическом суде Брестской области продолжилось слушание дела о банкротстве ИООО «Рыбоводное хозяйство «Ясельда» (Белоозерск). Судья Геннадий Трушко вынес решение о продлении ликвидационного производства в отношении предприятия по промышленному выращиванию африканского сома. На конец апреля (не позднее 28-го числа) назначены первые торги по продаже недвижимости для удовлетворения требований кредиторов. Так неожиданно закончился многообещающий проект с привлечением иностранных инвестиций, основанный на суперсовременных технологиях, пишет «Вечерний Брест».

Сом живой и копченый

В 2012 году в Белоозерске, недалеко от Березовской ГРЭС, за короткое время появились новые производственные корпуса с готовыми бассейнами для рыбы, суперсовременным оборудованием. Сюда зачастили члены правительства и руководители области. Ученые и студенты Полесского государственного университета приезжали знакомиться с новой технологией и рассчитывали на долговременное сотрудничество с рыбоводами.

В проекте были задействованы интенсивные и суперинтенсивные технологии индустриального рыбоводства, авторские и патентные права на которые принадлежат израильской компании-разработчику «Kora (1980) Ltd.». Учредителями ИООО «Ясельда» выступали компания с ограниченной ответственностью «Фиш Фарминг Инвестмент Груп Лтд.» (Израиль) и компания «Ривер Плэйсид Интерпрайз, ЛЛС» (США). Финансирование велось за счет прямых инвестиций израильского учредителя и кредита израильского банка. При этом гарантом с белорусской стороны выступил «Белагропромбанк».

Африканский (клариевый) сом — новинка на белорусском рынке. Деликатесная рыба с полезными свойствами должна была привлечь внимание покупателя. Кроме живого сома планировалось побаловать белорусов филе шоковой заморозки и продуктами горячего копчения в вакуумной упаковке. А для производителя этот вид интересен относительной неприхотливостью и большой плотностью посадки. Если для осетра это 20−25 кг на 1 куб. м, форели — 85 кг, то для сома — 300−400 кг.

В перспективе предприятие также должно было полностью обеспечивать потребность рыбоводных организаций и фермерских хозяйств республики рыбопосадочным материалом клариевого сома и специализированными кормами для ценных видов рыб.

Фото: vb.by

Планируемая мощность первой очереди ИООО «Ясельда» — 700 тонн товарной рыбы в год, в дальнейшем ее намеревались увеличить в два раза. Всего в Белоозерске было выпущено не больше 70 тонн африканского сома.

«Маленькая» ошибка в большом проекте

Казалось бы, просчитали все… Новое предприятие было в высокой степени готовности и даже приступило к реализации рыбы. Но очень скоро начались проблемы. Как выяснилось впоследствии, серьезная ошибка была допущена на стадии проектирования. Это повлекло неудовлетворительную работу фильтров механической очистки: они не обеспечивали должную очистку циркулирующей в системе воды от органических отходов. Члены межведомственной комиссии, созданной Минсельхозпродом в декабре 2015 года, пришли к выводу, что это и есть главная причина всех бед.

Можно было вовремя исправить ошибку и «перенастроить» технологию на предприятии. Но у учредителей, обремененных долговыми обязательствами перед банком, не нашлось на это средств. В мае 2015 года экономический суд Брестской области возбудил дело о банкротстве предприятия «Ясельда» по заявлению ОАО «Белагропромбанк». Было открыто конкурсное производство и назначен антикризисный управляющий. Цеха предприятия надолго опустели.

Кто станет новым собственником?

Ликвидационное производство в отношении «Ясельды» затянулось дольше предполагаемого срока из-за сложностей с оценкой имущества. Чтобы достоверно определить стоимость оборудования, организации-оценщику (предприятие в Минске с долей государства более 51%) потребовалось делать запросы в Израиль, Германию и Латвию. Рыночная стоимость выставляемого на торги объекта оценена в 3 миллиона 464 тысячи рублей (или 34 миллиарда неденоминированных). Она одобрена собранием кредиторов, основным из которых является «Белагропромбанк» (около 90%). Требования кредиторов составляют 9 миллионов 826 тысяч рублей (98 миллиардов неденоминированных). Если лот будет продан по более низкой цене, наступает субсидиарная ответственность учредителей.

На торги, которые должны состояться не позднее конца апреля, предприятие выставляется как единый имущественный комплекс. Это означает, что производство будет функционировать, только при другом собственнике и под другой вывеской. По некоторым сведениям, интерес к торгам проявляют потенциальные покупатели из России и Казахстана, а также отдельные госпредприятия в Беларуси.

«Совсем не обязательно здесь должен выращиваться африканский сом, — говорит начальник отдела рыболовного хозяйства и индустриального рыбоводства ГО «Белводхоз» Андрей Сергеев. — Это уже как хозяин решит. Может, он лягушек здесь захочет выращивать… Однозначно можно сказать, что это будет выращивание водных животных. Вмешиваться в хозяйственную деятельность нового собственника мы не собираемся. Наша задача — следить, чтобы все было в рамках закона».

Кстати, в Гродненской области вполне успешно функционирует небольшая частная ферма по выращиванию африканского сома. Продукция продается в основном в Гродно и Минске.