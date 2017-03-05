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На платформе станции метро «Институт культуры» умер мужчина

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  • 5.03.2017, 12:55

Бригада «скорой» прибыла на вызов через несколько минут.

На платформе метро станции «Институт культуры» умер пассажир. Об этом tut.by рассказал официальный представитель Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Утром 5 марта на платформе станции 67-летнему мужчине стало плохо. Бригада из БСМП прибыла на вызов через несколько минут. Медики полчаса пытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, в 10.30 были вынуждены констатировать смерть.

По предварительной версии, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.


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