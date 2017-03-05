На «Казюках» в Гродно показали необычные изделия и древние обычаи 5.03.2017, 13:08

ФОТО: vgr.by

Ярмарка проходила на белорусском, литовском и польском языках.

Звон кузнечных молотов, запах свежей глины и фольклорная музыка разносились по центру города. Традиционная ярмарка Казюки прошла в Гродно в субботу, 4 марта, сообщает «Вечерний Гродно».

Праздник собрал почти сотню мастером не только из Беларуси, но и из Польши и Литвы. Столы ремесленников, которые раньше всегда размещали на улице Советской, на этот раз перенесли на одноименную площадь.

ФОТО: vgr.by

Ярмарка стартовала в 4 марта 11:00, ее открыли на белорусском, литовском и польском языках. Зрители увидели церемонию посвящения в ремесленники. Так повелось еще в давние времена, что именно 4 марта опытные мастера принимают в свои ряды новичков. По традиции, если уровень мастерства соответствовал требованиям, молодому ремесленнику постукивали деревянной ложкой по ладоням. Если умений не хватало – били по лбу.

ФОТО: vgr.by

На современных гродненских Казюках в гильдию ремесленников посвятили семью Тертичных. Они занимаются ремеслом около года. Работают с деревом. Любовь к этому материалу у Алексея с детства – его отец занимался столярным делом. Шутя, называют себя «семейным кланом ремесленников». Творит не только Алексей и его жена Ирина, но и дочка Полина, родители супругов и сестра.

– Как-то я принес домой фанерный кругляш, – вспоминает Алексей. – Ирина посмотрела и говорит: «Сделаем из него часы». Она отвечает за дизайн вещей, я – за техническое исполнение, дочка Полина – за творческий беспорядок. Ирина добавила к часам украшение в технике декупаж. Сегодня к нам подходили другие мастера и все сошлись в одном: декупаж и резьбу по дереву не сочетал еще никто. С понедельника по четверг мы работаем в мастерской, на выходных – продаем.

ФОТО: vgr.by

На ярмарке ремесленники не только предлагали купить свои изделия, но и проводили мастер-классы. Горожане могли попробовать свои силы в ковке. Правда, желающих взмахнуть тяжелой кузнечной кувалдой было немного.

ФОТО: vgr.by

На Казюках бытует поверье: сколько заработаешь на этой ярмарке, таким будет доход целый год.

– Папа, купи куклу из соломки! – просит девочка.

– Зачем она тебе? – удивляется отец.

– Красивая, будет у меня на полке стоять.

ФОТО: vgr.by

Горожане больше смотрели, вертели в руках глиняные горшки, примеряли вышитые платки, гродненки присматривались к сережкам с яшмой, но покупать не спешили. Брали визитки, обещали связаться чуть позже. К слову, десять процентов от денег, заработанных во время Казюков, отдают на благотворительность. В этот раз жертвовали детскому хоспису.

Гродненец Вадим делает забавные сувениры из стеклянных бутылок. Он накаляет стекло до восьмисот градусов и затем сплющивает его. Добавляет смешные надписи – сувенир для кухни готов. Стоят поделки 7 рублей. Вадим делает домики из китайского стекла. Цена доходит до 50 рублей. На ярмарке можно было найти магнитики по 2 рубля, соломенные шляпы за 5 рублей, глиняные кружки – за 6 рублей. Всё – ручная работа.

ФОТО: vgr.by

Казюки проводят в Гродно каждый год в память о святом Казимире — покровителе молодежи, мастеров и ремесленников. Святой Казимир был внуком Ягайло и сыном правителя Литвы и Польши — Казимира IV. Молодой княжич из рода Ягеллонов прожил недолго, умер 4 марта 1484 года, его останки перевезены из Гродно в Вильно. В 1604 году Казимира канонизировали и стали почитать как покровителя ремесленников.