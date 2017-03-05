Курейчик ищет героев для нового фильма про Купальскую ночь 5.03.2017, 13:27

Андрей Курейчик

Действие ленты будет разворачиваться на меловых озерах близ Волковыска — в народе об этих местах ходит много легенд.

В Беларуси снимут первый молодежный фильм в жанре хоррор под рабочим названием «Упыри». Специально для съемок ленты продюсеры Виктор Лобкович, Андрей Курейчик и Сергей Якубовский создали кинокомпанию «Наше кино». Режиссером фильма станет белорусский клипмейкер и режиссер Макс Сирый.

Сценарий написали Сергей Якубовский, Андрей Курейчик и Максим Сирый. По замыслу авторов, фильм «должен открыть новый для Беларуси сорт молодежного фильма ужасов», сообщает «Белсат».

Действие ленты будет разворачиваться на меловых озерах близ Волковыска — в народе об этих местах ходит много легенд. В «Упырях», между прочим, расскажут о том, почему территорию ограничили от посещения для местных жителей.

«Будут в фильме и иностранцы, которые попадают в Беларусь. Есть там и белорусская аутентичность, — говорит Андрей Курейчик. — Все происходит в купальскую ночь, используются некоторые белорусские архетипы и стереотипы».

Бюджет картины составит от $50 до 100 тыс.

Вернуть специалистов в Беларусь

Авторы заявляют, что это коммерческое независимое кино, которое «изначально не претендовало на поддержку Министерства культуры Беларуси».

«Наша задача — открывая новые зрительские жанры, новые имена в кино, новые технологии продюсерства, отвоевывать рынок для белорусского кино, наполнить кинотеатры качественным белорусским контентом, создать достойные условия для самореализации высококлассных белорусских специалистов, которые сегодня зачастую уезжают из страны, не находят себе места здесь, вернуть их», — цитирует продюсеров «Белапан».

Отдельно авторы отметили необходимость создания специализированного канала «Белорусское кино».

«Иногда белорусские фильмы по объективным причинам не могут попасть в широкий прокат. Должна быть альтернативная площадка для их показа. Телеканал «Белорусское кино» может объединить библиотеки государственного и частного кино, а также стать местом дискуссии о путях развития национального кинематографа», — считает Курейчик.

Он подчеркивает, что «Упыри» — это не «бульбахоррор» и не «бульбатрэш», а сочетание идей сорта слэшер с национальной белорусского аутентикой — современное, стилевое молодежное кино, которое может привлечь самую широкую молодежную аудиторию.

Съемки состоятся в июне в течение 18 дней, премьеру фильма ужасом запланировали в этом году на осень.

Кастинг актеров уже начался: творческая группа приглашает молодых и интересных главных героев, которые смогут ярко и неожиданно сыграть в жанре хоррора.