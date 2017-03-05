Брестчанин: Я проклинаю тот день, когда проголосовал за Лукашенко 5 5.03.2017, 13:41

Фото: svaboda.org

Несколько тысяч человек в Бресте потребовали от диктатора уйти в отставку.

Сегодня в Бресте прошла самая массовая после 2010 года уличная акция. Онлайн-репортаж с «Марша нетунеядцев» проводил сайт Charter97.org

«Я проклинаю тот день, когда проголосовал за Лукашенко. У меня пенсия - 230 рублей. Как на это прожить?», - заявил на митинге перед зданием Брестского горисполкома один из участников акции протеста.