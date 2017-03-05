Брестчанин: Я проклинаю тот день, когда проголосовал за Лукашенко

Брестчанин: Я проклинаю тот день, когда проголосовал за Лукашенко5
- 5.03.2017, 13:41
Несколько тысяч человек в Бресте потребовали от диктатора уйти в отставку.
Сегодня в Бресте прошла самая массовая после 2010 года уличная акция. Онлайн-репортаж с «Марша нетунеядцев» проводил сайт Charter97.org
«Я проклинаю тот день, когда проголосовал за Лукашенко. У меня пенсия - 230 рублей. Как на это прожить?», - заявил на митинге перед зданием Брестского горисполкома один из участников акции протеста.
"Я проклинаю тот день, когда я выбрал Лукашенко!" - прамаўляе выступоўца. Людзі падтрымліваюць#дармаеды pic.twitter.com/IgxWjp32h2— Радыё Свабода (@svaboda) 5 марта 2017 г.