Белоруски вошли в десятку сильнейших на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане
- 5.03.2017, 13:50
Победу в женской эстафете одержала сборная Германии.
Этап Кубка мира, проходящий в Пхенчхане, продолжился женской эстафетой. Сборная Германии победила, а команда Беларуси заняла 10-е место, сообщает pressball.by.
1. Германия (Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дэниз Херрман, Франциска Хильдебранд) 1:07.35,6 (1+7)
2. Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тирил Экхофф, Марте Олсбю) +22,8 (1+11)
3. Чехия (Джессика Йислова, Эва Пускачикова, Луция Харватова, Габриэла Коукалова) +22,9 (1+9)
4. Швеция +23,0 (0+7)
5. Италия +25,9 (0+11)
6. Франция +1.18,8 (2+12)
7. Украина +1.27,2 (0+9)
8. Канада +1.34,0 (0+7)
9. Казахстан +2.05,2 (1+9)
10. БЕЛАРУСЬ (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Дарья Домрачева) +2.07,1 (0+8)...
Всего стартовала 21 команда.