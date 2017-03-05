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Курманбек Бакиев: За «тунеядство» не платим — жена работает

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  • 5.03.2017, 14:26
Курманбек Бакиев
Фото: Reuters

Бывшему правителю Кыргызстана выделили участок в 15 соток возле Дроздов.

Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев дал интервью Анне Соусь — журналистке «Радыё Свабода». Это первое его интервью негосударственному СМИ после бегства в Беларусь.

Бывший руководитель Кыргызстана говорит, что ему и семье выделили участок в 15 соток в черте Минска недалеко от «Минск-Арены». Можно предположить, что это участок в районе Дрозды, где имеют коттеджи высшие чиновники Беларуси. Там Бакиев пять лет строит дом и надеется этой весной в него переехать.

Пока же он живет в резиденции Лукашенко в Дроздах и платит за коммунальные услуги, свет, воду. «Мы на шее у белорусского государства не сидим. И за «тунеядство» тоже не платим: жена работает», — добавил Бакиев.

Бакиев был свергнут с поста президента Кыргызстана во время апрельской революции 2010 года и получил убежище в Беларуси.


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