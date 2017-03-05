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Чудо о бюсте

  • Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»
  • 5.03.2017, 14:33
Николай Сванидзе

Пикантность ситуации в том, что госпожа Поклонская является каким-никаким, но законодателем РФ.

У госпожи Поклонской замироточил бюст Государя Императора. Чудо сие являет собою очевидный прецедент. До сих пор бюсты не мироточили. Теперь дело за памятниками. Пусть и они мироточат. Стоит себе и мироточит. А если конный памятник – то прямо с конем. Потом, глядишь, и до живых дойдет. То-то будет диво! Ну-ка, догадайтесь с трех раз, кто у нас первым замироточит!

Некоторая проблема состоит в том, что госпожа Поклонская – член Государственной Думы РФ. То есть она законодатель. То есть она должна издавать законы, а у нее бюст мироточит. Такого законодательная практика еще не знала. А если и другие депутаты возьмут с нее пример? Если у них что-нибудь замироточит к 8 марта? И что нам делать со всей этой порнографией?

Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»


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