Чудо о бюсте Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»

5.03.2017, 14:33

Николай Сванидзе

Пикантность ситуации в том, что госпожа Поклонская является каким-никаким, но законодателем РФ.

У госпожи Поклонской замироточил бюст Государя Императора. Чудо сие являет собою очевидный прецедент. До сих пор бюсты не мироточили. Теперь дело за памятниками. Пусть и они мироточат. Стоит себе и мироточит. А если конный памятник – то прямо с конем. Потом, глядишь, и до живых дойдет. То-то будет диво! Ну-ка, догадайтесь с трех раз, кто у нас первым замироточит!

Некоторая проблема состоит в том, что госпожа Поклонская – член Государственной Думы РФ. То есть она законодатель. То есть она должна издавать законы, а у нее бюст мироточит. Такого законодательная практика еще не знала. А если и другие депутаты возьмут с нее пример? Если у них что-нибудь замироточит к 8 марта? И что нам делать со всей этой порнографией?

Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»