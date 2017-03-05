Куда на самом деле уходит дорожный сбор? 10 5.03.2017, 14:59

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Фото: 6tv.by

Город Чериков в Могилевской области превратился буквально в болото.

«Если пройти или проехать по центральным улицам Черикова, то можно увидеть привлекательную картинку: заборы покрашены, тротуары и проезжая часть дороги подметются. Летом по улице Рокоссовского цветы привлекают глаз. И даже в вазах, закрепленных на электрических опорах, растут цветы. Безусловно, все это приятно и красиво. Создается впечатление, что такая картина по всему городу», - пишет издание 6tv.by.

Но вот первого марта журналистам пришлось побывать на улицах Храмовича и Янки Купалы. Добирались они туда на внедорожнике. На обычном автомобиле туда вряд ли проедешь. И вот что там увидели.

Фото: 6tv.by

А еще жители говорят, что свет утром здесь не включают. И раньше, когда утром еще темно, детям в школу приходилось пробираться через болото на ощупь.