Концерт белорусской группы TonqiXod собрал полный зал в Варшаве

Концерт белорусской группы TonqiXod собрал полный зал в Варшаве1
- 5.03.2017, 15:57
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Победители «Басовішча»-2015 с успехом дебютировали в польской столице.
4 марта в варшавском клубе Cynamon&Kardamon с аншлагом прошел концерт молодой минской группы TonqiXod.
«Новое поколение белорусского андеграунда, душевный и живой арт-рок с элементами пост-панка, психоделии и джаза», - так охарактеризовали творчество группы организаторы концерта.
Группа TonqiXod возникла четыре года назад в Минске. Первый диск «Прадмова» в 2014 году собрал почти все возможные белорусские музыкальные награды. В 2015 году группа выиграла на знаменитом фестивале «Басовішча» под Белостоком. Сейчас музыканты готовят свой второй альбом.
Как прошел первый концерт группы в Варшаве – в фоторепортаже Charter97.org.
Организаторы обещают очередные концерты артистов из Беларуси в Варшаве.