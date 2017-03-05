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Концерт белорусской группы TonqiXod собрал полный зал в Варшаве

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  • 5.03.2017, 15:57
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Фото: charter97.org

Победители «Басовішча»-2015 с успехом дебютировали в польской столице.

4 марта в варшавском клубе Cynamon&Kardamon с аншлагом прошел концерт молодой минской группы TonqiXod.

«Новое поколение белорусского андеграунда, душевный и живой арт-рок с элементами пост-панка, психоделии и джаза», - так охарактеризовали творчество группы организаторы концерта.

Группа TonqiXod возникла четыре года назад в Минске. Первый диск «Прадмова» в 2014 году собрал почти все возможные белорусские музыкальные награды. В 2015 году группа выиграла на знаменитом фестивале «Басовішча» под Белостоком. Сейчас музыканты готовят свой второй альбом.

Как прошел первый концерт группы в Варшаве – в фоторепортаже Charter97.org.

Организаторы обещают очередные концерты артистов из Беларуси в Варшаве.


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